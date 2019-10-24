Движение от Технологического института до Московских ворот восстановили

Поезда на время перестали ходить из-за неисправности состава, но сейчас проблема устранена.

С 20:30 часов движение поездов от станции метро Технологический институт до станции Московские ворота было прекращено из-за неисправности вагонного состава.

Уже через 13 минут проблему устранили и возобновили ход поездов на второй линии, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что вечером в четверг 24 октября, как и на прошлой неделе, Санкт-Петербург стоит в восьмибальных пробках.