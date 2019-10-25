Автомобилистам напомнили о смены резины на зимнюю

Автомобилистам напомнили о смены резины на зимнюю
Летняя резина может потерять эластичность при невысоком "плюсе" на улице. Фото: pixabay

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил водителям о необходимости смены летней резины на зимнюю из-за надвигающихся похолоданий.

В центре отметили, что с наступлением заморозков летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, что может привести к аварийным ситуациям на дорогах, сообщает «Интерфакс».

Помимо этого, в ЦОДД рекомендовали «переобуть» резину заранее для избежания очередей в шиномонтаже.

Также водителям напомнили об отличиях в манере вождения зимой и летом. Автомобилисты должны учитывать увеличении длины тормозного пути в зимний период. По этой причине стоит избегать резких маневров на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, когда лучше «переобуть» авто к зиме.

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