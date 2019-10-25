«Газпром нефть» сменит замглавы компании

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Председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Андрей Патрушев уходит с поста заместителя главы компании и переходит на другую работу.

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» и генеральный директор «Газпром нефть шельф» Андрей Патрушев в ближайшем будущем покинет компанию, сообщили в «Газпром нефть».

Андрей Патрушев находился в должности замглавы по развитию шельфовых проектов «Газпром нефть» с 2015 года, с тех пор он полноправно входит в правительство компании.

Также в «Газпром нефти» рассказали, что за время работы Патрушева были найдены новые месторождения «Тритон» и «Нептун» на шельфе Сахалинского полуострова. Они вошли в число десяти самых масштабных нефтегазовых открытий в мире в те годы по количеству извлекаемых запасов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Центробанк понизил ключевую ставку до 6,5% годовых.

Андрей Патрушев газпром нефть
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