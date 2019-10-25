Центробанк понизил ключевую ставку до 6,5%

Центробанк понизил ключевую ставку до 6,5%
Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Решение было принято 25 октября советом директоров.

Совет директоров Центрального банка России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых, что составит минимальное значение с 2014 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем интервью CNBC объяснила, что в нынешних условия регулятор рассматривает пространство дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и в том числе более резкое снижение ключевой ставки.

Это понижение станет четвертым за весь 2019 год. В сентябре текущего года ставку понизили на 0,25 п.п. — до 7% годовых, в июне и июле 2019 года до 7,5% и 7,25% годовых соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что депутаты одобрили продление «заморозки» накопительной пенсии в I чтении.

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