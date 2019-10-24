Депутаты одобрили продление «заморозки» накопительной пенсии в I чтении

Государственная дума сегодня на пленарном заседании одобрила законопроект правительства о продлении «заморозки» накопительной пенсии в I чтении.

Россияне отчисляют 6% своей заработной платы в страховую часть, начиная с 2014 года, эти средства идут на пенсионные выплаты нынешним пенсионерам, такое положение дел сохранится до 2021 года.

Новый проект закона продлит «заморозку» отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022 включительно. Кроме того, нововведение обяжет Пенсионный фонд России фиксировать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, опираясь на направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Кабинет министров предполагает, что исполнение нового законопроекта в 2022 поможет повысить бюджетные доходы Пенсионного фонда России в части, не относящейся к формированию средств для финансирования накопительной пенсии, более, чем на 630 миллиардов рублей. А также реализация новых правил поможет сократить финансирование из федерального бюджета трансферт на обязательное страхование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Госдума одобрила повышение МРОТ в первом чтении.