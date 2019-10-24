Госдума одобрила повышение МРОТ в первом чтении

Депутаты Госдумы приняла в первом чтении законопроект правительства об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Новый законопроект при дальнейшем одобрении вступит в силу с 1 января 2020 года, он установит МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей ежемесячно. Так, он станет равным прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года.

Так, МРОТ повысится на 850 рублей, что составляет 7,5 % от нынешнего минимума, который составляет 11 тысяч 280 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что такое повышение МРОТ обеспечит более высокие заработные платы 3,2 миллионам российских работников.

Также в части, посвященной финансово-экономическому обоснованию проекта отмечается, что повышение будет дифференцированным и будет варьироваться в зависимости от региона. К примеру, в центральном районе оно составит 850 рублей, а в южных частях страны до 2550 рублей.

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