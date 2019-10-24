В Петербурге вместо уничтожения изъятых товаров, их выкрали

Прокуратура Кронштадского района провела проверку, в ходе которой выявилось множество нарушений закона ООО «РП-1».

Компания «РП-1» занимается уничтожением изъятой продукции при помощи установки высокотемпературного уничтожения и обезвреживания твердых бытовых, медицинских и биологических отходов, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В работе организации обнаружили множество нарушений закона о государственной собственности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и ветеринарно-санитарного законодательства.

Выяснилось, что неизвестные в 2019 году предоставляли поддельные акты об уничтожении продукции, а на самом деле, присваивали ее себе. Обманщики выкрали у государства таким образом более 280 тонн разных продуктов питания общей суммой на 54 миллиона рублей.

Прокуратура направила данные в соответствующие органы для привлечения организации к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что масло «из воздуха» поставляли в социальные учреждения Петербурга.