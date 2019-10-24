Масло «из воздуха» поставляли в социальные учреждения Петербурга

В Петербурге изъяли большую партию поддельного сливочного масла.

Московские производители добавляли в продукт растительные масла, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

В сентябре этого года Россельхознадзор проверил продукцию, поставляемую с ООО «Рекорд Плюс». Компания не однократно допускала различные нарушения, ее продукция поставлялась в социальные учреждения Петербурга.

Сотрудники ведомства изучили данные, опубликованные в системе «Меркурий» и заметили, что масло производится «из воздуха», так как сырье для его изготовления не поступало в ООО «Рекорд Плюс». Было решено проверить сам продукт.

Эксперты обнаружили, что в сливочном масле содержались растительные масла. Партию изъяли и поместили в изолированное хранение до принятия решения об уничтожении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что группа разминирования посетила петербургский городской суд из-за гранаты.