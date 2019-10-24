Группа разминирования посетила Горсуд из-за гранаты в вещдоках

Сотрудники канцелярии петербургского городского суда удивились при виде группы разминирования: эвакуации не было, но в здание зашли люди в спецодежде.

Группа разминирования посетила суд на Бассейной улице, было необходимо проверить один из объектов, входящих в перечень вещественных доказательств, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Объектом оказалась граната, сообщает Мойка 78.

Внутри боеприпаса не было обнаружено взрывчатых веществ, но вызвать группу все же пришлось для соблюдения мер безопасности.

Также пресс-служба отметила, что в городской суд привезли материалы уголовного дела, для решения которого вещдоки и в частности эта граната играют большую роль. Их привезли из Смоленского областного суда.

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