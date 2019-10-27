Фильм «Текст» вышел российский прокат

Фильм &#171;Текст&#187; вышел российский прокат
Фильм также вышел в прокат в Петербурге. Фото: Pixabay

Неоднозначный триллер, который срежиссировал Клип Шипенко появился на российских экранах 24 октября.

Сюжет завязан вокруг трагической жизненной истории молодого человека, который только вышел из тюрьмы. Когда-то счастливый студент филологического факультета, он попадает в перепалку в ночном клубе, защищая свою девушку.

Главный герой оказывается жертвой случайных обстоятельств, после чего и попадает на зону, а когда возвращается, становится жертвой агонии по утраченной жизни. Он встречается с тем, кто его «посадил» и похищает его смарфон, начиная жить не своей жизнью.

Концепция фильма заключается в осмыслении значения гаджетов в жизни современных людей, ведь одно сообщение отправленное не тобой может изменить судьбу всей твоей семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что израильские власти ускоренно рассмотрят просьбы россиян о политическом убежище.

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Фильм «Текст» вышел российский прокат