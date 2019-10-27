Фильм «Текст» вышел российский прокат

Неоднозначный триллер, который срежиссировал Клип Шипенко появился на российских экранах 24 октября.

Сюжет завязан вокруг трагической жизненной истории молодого человека, который только вышел из тюрьмы. Когда-то счастливый студент филологического факультета, он попадает в перепалку в ночном клубе, защищая свою девушку.

Главный герой оказывается жертвой случайных обстоятельств, после чего и попадает на зону, а когда возвращается, становится жертвой агонии по утраченной жизни. Он встречается с тем, кто его «посадил» и похищает его смарфон, начиная жить не своей жизнью.

Концепция фильма заключается в осмыслении значения гаджетов в жизни современных людей, ведь одно сообщение отправленное не тобой может изменить судьбу всей твоей семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что израильские власти ускоренно рассмотрят просьбы россиян о политическом убежище.