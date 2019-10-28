«Зеленый Фронт» не заметил сокращения вырубки лесов в Ленобласти

Правительство Ленобласти отчиталось о сокращении объема незаконной рубки лесов в 2,6 раза. Общественники явных улучшений в этой сфере не заметили.

«Все это относительно. Если поймали в два раза меньше, не значит, что в два раза меньше рубят. Хотелось бы больше конкретики: в каких районах сократилась рубка, в каком соотношении», — отметил в разговоре с корреспондентом gazeta.spb.ru председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Количество жалоб на рубку лесов и деревьев не сократилось, подчеркнули в «Зеленом Фронте». Так, например, 28 октября местные жители сообщили, что в Ленобласти участок земли перевели из леса в другой статус. Деревья теперь, вероятно, ждет вырубка.

Напомним, правительство Ленобласти сообщило, что объем незаконной рубки леса с 2018 года сократился в 2,6 раз. За девять месяцев обнаружено 93 случая объемом 850 куб. метров. Леса изучали с помощью видеомониторинга и патрулировали более 37 тыс. раз.