Видеокамеры помогли властям пресечь незаконную вырубку леса

Видеокамеры помогли властям пресечь незаконную вырубку леса
В этом году гораздо меньше незаконных рубок леса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Объем незаконной вырубки леса в Ленинградской области уменьшился в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом.

С начала 2019 года сотрудники лесного и пожарного надзора ЛОГКУ «Ленобллес» совместно с арендаторами, полицией и ГИБДД проверили более 37 тыс. патрулирований земель лесного фонда и множество техники для перевозки древесины.

По итогам проверок, которые проводились в течение девяти месяцев, обнаружено 93 случая незаконных рубок леса, всего вырубили 850 кубометров, эта цифра на 63% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году незаконно вырубили 2240 кубометров леса.

Правоохранительные органы изучат все материалы по нарушениям и определят санкции.

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Видеокамеры помогли властям пресечь незаконную вырубку леса
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