Центр Петербурга перекрыт, по городу разъезжает президент Кубы

В Петербург с дипломатическим визитом несколько дней назад прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канль Бермуде, сегодня утром это послужило перекрытию дорог в центре города.

Петербургские автомобилисты рассказывают о перекрытиях в центре города: на набережной реки Фонтанки, на Кутузовской и Воскресенской набережных. Без движения остался Литейный, а парковку от Невского проспекта вплоть до ГИБДД оградили конусами.

Глава Кубы прибыл в Россию 27 октября, он почтил память жителей и защитников Ленинграда, которые погибли в блокадное время, а также возложил цветы к обелиску Мать-Родина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками.