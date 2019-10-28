Центр Петербурга перекрыт, по городу разъезжает президент Кубы

Центр Петербурга перекрыт, по городу разъезжает президент Кубы
Перекрытия из-за президентского кортежа начались еще вчера. Фото: Яндекс.Карты

В Петербург с дипломатическим визитом несколько дней назад прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канль Бермуде, сегодня утром это послужило перекрытию дорог в центре города.

Петербургские автомобилисты рассказывают о перекрытиях в центре города: на набережной реки Фонтанки, на Кутузовской и Воскресенской набережных. Без движения остался Литейный, а парковку от Невского проспекта вплоть до ГИБДД оградили конусами.

Глава Кубы прибыл в Россию 27 октября, он почтил память жителей и защитников Ленинграда, которые погибли в блокадное время, а также возложил цветы к обелиску Мать-Родина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками.

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