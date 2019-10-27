Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками

Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками
Установка фандоматов намечена на 2020 год. Фото: Pixabay

Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.

В ведомстве активно занимаются вопросом установки специальный автоматов, которая планируется на 2020 год. Они будут принимать использованные пластиковые и алюминиевые товары в Московском метрополитене и на станциях Московского центрального кольца (МКЦ), сообщили в Telegram-канале «Зеленый Змий».

Устройства называются фандоматами, посла сдачи использованных товаров пассажирам будут начисляться бонусы.

Генеральный директор ООО «Зеленая собака» Андрей Иванов подтвердил, что в министерстве заинтересованы в установке новых устройств, правда, размер бонусов, которые будут начисляться, пока не обсуждался, сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что на Землю обрушилась магнитная буря.

метро Фандоматы
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Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками
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