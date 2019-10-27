Магнитная буря обрушилась на Землю

Виной магнитному возмущению стал новый поток солнечного ветра из огромной коронарной дыры на Солнце.

Особенно заметно магнитные бури влияют на метеозависимых жителей планеты: у них может болеть голова, резко меняться давление и усиливаться аритмия. Медики рекомендуют в такие периоды чаще гулять и соблюдать режим труда и отдыха.

Магнитная буря представляет собой временную большую активацию магнитосферы планеты под действием ударов солнечного ветра. Периоды воздействия магнитных бурь на Землю называют космической погодой.

Коронарные дыры, одна из который послужила нынешней магнитной буре, это такие области в солнечной короне, в которых понижены плотность и температура плазмы, они часто влияют на космическую погоду.

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