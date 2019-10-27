Магнитная буря обрушилась на Землю

Магнитная буря обрушилась на Землю
Магнитная буря вызвана солнечным ветром. Фото: Pixabay

Виной магнитному возмущению стал новый поток солнечного ветра из огромной коронарной дыры на Солнце.

Особенно заметно магнитные бури влияют на метеозависимых жителей планеты: у них может болеть голова, резко меняться давление и усиливаться аритмия. Медики рекомендуют в такие периоды чаще гулять и соблюдать режим труда и отдыха.

Магнитная буря представляет собой временную большую активацию магнитосферы планеты под действием ударов солнечного ветра. Периоды воздействия магнитных бурь на Землю называют космической погодой.

Коронарные дыры, одна из который послужила нынешней магнитной буре, это такие области в солнечной короне, в которых понижены плотность и температура плазмы, они часто влияют на космическую погоду.

Ранее gazeta.spb,ru сообщила, что 27 октября в Петербурге проходит Географический диктант на пяти континентах.

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