Географический диктант напишут в Приморском районе

Географический диктант напишут в Приморском районе
Принять участие могут все желающие. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Уже через несколько минут начнется Географический диктант, который пройдет в Петербурге на пяти континентах.

Сегодня 27 октября состоится Географический диктант, он пройдет в пяти городских библиотеках, расположенных в Приморском районе. Каждую из них превратили в отдельный континент при помощи книг, декораций и, конечно же, атмосферы, — так петербуржцы поддержали международную акцию.

Залы оформлены под Австралию (Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Богатырский проспект 9), Северную Америку (Библиотека номер 9, Богатырский проспект 36/1), Южную Америку (Библиотека номер 1, улица Торжковская дом 11), Африку (Книжное пространство #АВИАТОР, Богатырский проспект, дом 11) и под Евразию (Библиотека Кинопарк, улица Долгоозерная, дом 12/12), начало запланировано на 12:00.

Географический диктант организует Русское Географическое общество, он проходит сразу в нескольких странах, а его цель — проверка знаний и повышение интереса к географии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что обнародован план захвата Калининградской области Польшей и США.

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