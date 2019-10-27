Обнародован план захвата Калининградской области Польшей и США

Обнародован план захвата Калининградской области Польшей и США
План возможных вооруженных столкновений составил американский ученый. Фото: Pixabay

При развитии конфликта между Россией и странами НАТО возможен захват вторыми Калининградской области, прогнозирует старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда.

Доктор Ричард Хукер провел исследование и составил план возможного развития событий в случае конфликта между Российской Федерацией и странами-участницами НАТО.

Так, по предположениям Хукера, сначала Россия попробует изолировать Литву, Латвию и Эстонию с моря и защитить морскую границу у Санкт-Петербурга.

Исследователь подчеркивает, что несмотря на превосходство российских сухопутных войск, Россия отстает от стран НАТО в плане военной авиации. И, хотя страна в начале разногласий сможет обеспечить защиту Калининградской области от вражеских нападений, все же со временем сухопутные войска Польши и США окрепнут и Россия потеряет эксклав.

Потенциальными странами-союзницами в борьбе с Россией ученый считает Швецию и Финляндию. При этом конкретная возможная причина конфликта специалистом не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что почти все рейсы из США в Кубу будут отменены.

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