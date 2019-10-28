Крестный ход перекроет движение в Кронштадте

Крестный ход перекроет движение в Кронштадте
Шествие продлится чуть больше часа. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Движение по нескольким маршрутам в Кронштадте будет перекрыто из-за Крестного хода 1 ноября.

В пятницу 1 ноября в Кронштадте состоится Крестный ход, он пройдет в период с 11:45 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В связи с этим будет перекрыто движение по следующим маршрутам: по Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста, а далее на Советском мосту и Советской улице от проспекта Ленина до улицы Рошаля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Калининском районе Петербурга откроется новый детский сад в рамках программы социальных выкупов.

кронштадт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей
МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг
На Римском кинофестивале прошла премьера фильма Андрея Кончаловского ...
Крестный ход перекроет движение в Кронштадте
Банкиры ищут нестандартные проекты
Детский сад откроется в Калининском районе
Петербуржцы стали чаще терять посылки с AliExpress
Выход Великобритании из ЕС отложили до 31 января 2020 года