Крестный ход перекроет движение в Кронштадте

Шествие продлится чуть больше часа. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Шествие продлится чуть больше часа. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Движение по нескольким маршрутам в Кронштадте будет перекрыто из-за Крестного хода 1 ноября.

В пятницу 1 ноября в Кронштадте состоится Крестный ход, он пройдет в период с 11:45 до 13:00, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

В связи с этим будет перекрыто движение по следующим маршрутам: по Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста, а далее на Советском мосту и Советской улице от проспекта Ленина до улицы Рошаля.

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