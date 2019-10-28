Детский сад откроется в Калининском районе

Помещение для нового детского сада будет выкуплено у "Газпрома". Фото: Pixabay

Помещение для нового детского сада будет выкуплено у "Газпрома". Фото: Pixabay

С инспекционной проверкой в новый детский сад приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он проверил, как идет ремонт.

Сейчас здание, где расположился детский сад номер 32 является собственностью «Газпрома», но город намерен его выкупить. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что «Газпром» должен будет отремонтировать здание и оснастить детский сад.

Также губернатор напомнил, что в Петербурге действует программа по выкупу социальных объектов — школ, детских садов, зданий и помещений под офисы для врачей общей практики.

Кроме того, Александр Беглов договорился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым о выделении бюджетных средств для этих целей.

Ранее gaztea.spb.ru сообщила, что видеокамеры помогли властям пресечь незаконную вырубку лесов.