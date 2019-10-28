Навигация на Неве завершится до 15 ноября

С этого дня в Петербурге перестанут разводить мосты.Фото: Pixabay

С этого дня в Петербурге перестанут разводить мосты.Фото: Pixabay

Навигация по реке Неве и окончание пропуска судов через шлюзы завершатся 15 ноября. Дата установлена с учетом прогнозов появления льда и сроков ледостава.

С этого дня в Петербурге перестанут разводить мосты, сообщили в пресс-службе ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Лед на Неве должен появиться к 24 ноября. До этого момента прекратится сезон разводки мостов. На реке Свирь заледенения прогнозируют 21 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, когда в Петербурге перестанут разводить мосты.