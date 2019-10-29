Петербург начнут готовить к Новогодним праздникам

В этом году на украшение Северной столицы Смольный решил выделить 337 миллионов рублей.

Через несколько дней 1 ноября Петербург начну украшать к Новогодним праздникам: украсят 177 зданий, гирлянды на них зажгутся к 20 декабря. Для украшения выбрали популярные места народных гуляний, которые расположились в разных районах города.

В этом году большее внимание удится декорациям в Приморском, Пушкинском, Невском и Адмиралтейском районах, без внимания не останутся и включенные в список в 2019 году Парнас и Шушары.

К Новому 2020 году в Петербурге установят 61 искусственную ель. Главная новогодняя елка расположится по традиции на Дворцовой площади, ее высота составит около 25 метров. Сиять на ней будут 3,5 тысячи разных украшений, это на 30% больше, чем в прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что детский сад откроется в Калининском районе.