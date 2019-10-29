В 2020 году в центре Петербурга протестируют беспилотный автомобиль

Уже в следующем году на петербургских улицах проведут первый тест-драй беспилотного автомобиля на базе Skoda Superb.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко, тестировать такой автомобиль будут в нескольких районах города. Так, машина без водителя проедется по Невскому и Литейному проспектам, а также по Васильевскому острову, Купчино, ЗСД и КАД.

Белянко уточнил, что автомобиль будет строго соблюдать ПДД, а на его заднем стекле будет приклеена буква «А» в красном треугольнике.

Каждый беспилотный автомобиль, участник тест-драйва, оборудуют системами видеофиксации, с помощью которого инженер сможет координировать движение транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне оценили возможность путешествия на беспилотных поездах.