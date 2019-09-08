Россияне оценили возможность путешествия на беспилотных поездах

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"
Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса.

Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году. Поезда будут курсировать не только по Московскому центральному кольцу, но между другими городами. Сейчас на беспилотном транспорте активно путешествуют жители ОАЭ, Канады, Японии и Сингапура.

Исследование, проведенное порталом OneTwoTrip, показало, что 63% россиян из более чем тысячи опрошенных готовы пользоваться таким видом транспорта. Еще 38% опрошенных с восторгом предвкушают поездку на беспилотной «Ласточке», а 25% относятся к ней с осторожностью.

Воздержаться от поездки на поезде под управлением электронной системы решила четверть опрошенных. А негативно к нему относятся лишь 11% человек.

Ранее GazetaSPb сообщала, что зимой в Петербурге начнут тестировать беспилотные трамваи.

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