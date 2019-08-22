Зимой в Петербурге начнут тестировать беспилотные трамваи

Беспилотные трамваи являются довольно выгодным решением, поскольку они экологичны и экономны. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Беспилотные трамваи являются довольно выгодным решением, поскольку они экологичны и экономны. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Беспилотные трамваи могут запустить по магистралям Петербурга уже через два года.

Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies, ранее запустивший в столице проект беспилотного трамвая, намерен запустить их и в других городах страны этой зимой, в частности в Петербурге и в городах Сибири.

Глава компании Ольга Ускова рассказала РИА Новости, что зимой, в зависимости от решения «ПК Транспортные системы», начнется тиражирование беспилотных трамваев. По ее словам, Сибирь и Петербург заинтересованы в таком виде транспорта.

Ускова отметила, что такие трамваи являются довольно выгодным решением, поскольку они экологичны, экономны, и не создадут такой ситуации, когда «четыре трамвая встали и не едут».

На данный момент технология беспилотной езды полностью готова к эксплуатации. Президент компании добавила, что ограничений в области технологий и законодательства для запуска таких трамваев нет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что трамвайную линию «Чижика» планируют продлить до Всеволожска.