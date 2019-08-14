Трамвайную линию «Чижика» планируют продлить до Всеволожска

К новому учебному году "Чижики" будут ходить уже по четырем маршрутам. Фото: chizhik-lrt.ru

К новому учебному году "Чижики" будут ходить уже по четырем маршрутам. Фото: chizhik-lrt.ru

Создатель частного проекта хочет продлить ветку скоростного трамвая «Чижик» до Всеволожского района.

По словам главы администрации Красногвардейского района Евгения Разумишкина, с начала осени заработает новая ветка скоростного трамвая. Такого рода проект реализуется в России впервые. Он отметил, что одна из линий протянется до Ириновского моста, а вторая — до промышленной зоны Ржевка в Красногвардейском районе.

В рамках проекта расширения трамвайной сети «Чижик» есть шанс того, что маршрут продлят до Всеволожска в Ленинградской области. Данный вопрос будут решать в сентябре.

Глава ООО «транспортной концессионной компании» Сергей Окутин считает, что проект будет полезен как для Петербурга, так и для Ленобласти. Окутин также заявил об уверенности в том, что стороны соглашения смогут договориться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что трамваи «Чижик» к 1 сентября пустят по двум новым маршрутам. К существующим маршрутам №8 и №64 прибавятся еще два — №63 и №69, от «Ладожской» до Передовиков и до нового депо.