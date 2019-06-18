Трамваи «Чижик» к 1 сентября пустят по двум новым маршрутам

К новому учебному году "Чижики" будут ходить уже по четырем маршрутам. Фото: chizhik-lrt.ru

К новому учебному году "Чижики" будут ходить уже по четырем маршрутам. Фото: chizhik-lrt.ru

К существующим маршрутам №8 и №64 прибавятся еще два — №63 и №69, от «Ладожской» до Передовиков и до нового депо.

Сейчас заканчиваются работы по 2-й и 3-й очереди реконструкции трамвайной сети. Сегодня трамвайное депо, выстроенное для «Чижиков» на ул. Потапова на месте бывшего трампарка №11, осмотрел врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он пообещал, что опыт развития трамвайной сети, опробованный на «Чижике», будет применяться и в будущем.

Четыре маршрута будут обслуживать 23 трамвая, на данный момент их только 13. Все маршруты начинаются у станции метро «Ладожская» и ведут на Хасанскую ул., к ж.-д. станции Ржевка, к ул. Передовиков и к трамвайному депо на Потапова.

Вдоль всего пути «Чижиков» будут установлены видеокамеры наблюдения, 400 из них уже работают.

По расчетам экспертов, к концу 2020 года «Чижики» смогут перевозить по будням более 103 тыс. человек.

Частный скоростной трамвай «Чижик» в Красногвардейском районе — это проект «Транспортной концессионной компании», заключившей с городом договор о государственно-частном партнерстве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что реконструкция трамвайной сети для «Чижика» подходит к завершению