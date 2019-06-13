Реконструкция трамвайной сети для «Чижика» подходит к завершению

Реконструкция трамвайной сети для скоростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Северной столицы подходит к завершению. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Работы по строительству трамвайного депо на улице Потапова находятся в стадии отделочных. Возле депо разместиться остановка для трамвая № 59.

Аналогичные работы выполняются на участке маршрута №63. Он, как и все маршруты «Чижика», будет начинаться у Ладожского вокзала и завершится на улице Передовиков. На участке, продленном до Ржевки, на 50% выполнена укладка трамвайных путей и монтаж контактной сети.

Эдуард Батанов отметил, что все работы будут завершены в августе 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что по будням «Чижики» будут ходить с большей частотой. Количество рейсов городских трамваев «Чижик» с 13 мая увеличилось на будние дни на 50 единиц.