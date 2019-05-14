По будням «Чижики» будут ходить с большей частотой

Количество рейсов городских трамваев «Чижик» с 13 мая увеличилось на будние дни на 50 единиц.

Как сообщили Gazeta.SPb в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга, начиная с понедельника, 13 мая, в рабочие дня по городу бдел ходить 380 рейсов трамвая «Чижик». Раньше количество таких трамваев составляло 330 штук.

В связи с этим сократится и интервал движения указанного транспорта. В будние дни трамвай №8 будет следовать с интервалом в 5 минут в пиковые часы, 7 минут — в остальное время.

Также в будние дни к трамваю с маршрутом №8 будет присоединится ещё один вагон. В общей сложности, по маршрутам №8 и №64 в Красногвардейском районе на данный момент действует 13 трамваем «Чижик». Дополнительный транспорт поможет пассажирам улучшить степень комфорта при перемещении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге в «Ночь музеев» метро будет открыто круглосуточно.