В Петербурге в «Ночь музеев» метро будет открыто круглосуточно

На метро можно будет кататься всю ночь. Фото: pixabay

На метро можно будет кататься всю ночь. Фото: pixabay

Жители Северной столицы и её гости смогут посещать музеи, экспозиции, концерты и другие площадки всю ночь без опасений, что общественный транспорт не будет ходить.

Константин Сухенко — председатель Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга сообщил о том, что метрополитен будет работать на протяжении всей ночи.

Напомним, что в 2019 году акция «Ночь музеев» состоится в ночь с 18 на 19 мая. Отметим также, что в ночь акции мосты будут разводиться в штатном режиме. Поэтому петербуржцев просят быть максимально внимательными.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта в день Х можно получить на сайте artnight.ru или по номеру 3-008-008.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Ночь музеев» в метро Петербурга выйдет ретросостав поездов. В ретросоставе четыре восстановленных с 1960-х годов вагона.