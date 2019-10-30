Движение поездов между Петербургом и Хельсинки восстановлено

Между Финляндией и Россией полностью восстановили железнодорожное сообщение. Об этом сообщили в управляющей компании железных дорог в Финляндии.

Напомним, сбой в графике скоростных поездов «Аллегро» по маршруту «Петербург — Хельсинки» произошел на территории Финляндии утром 29 октября. Сбой был вызван обесточиванием контактной сети на маршруте, который произошел из-за того, что опора бетонного столба накренилась и провода повисли над путями.

Поезда приходили в конечные пункты с задержками в несколько часов. В Петербурге пассажиров поездов, которые опоздали на метро, развозили по домам на автобусах, предоставленных ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аллегро» опоздал в Хельсинки и Петербург из-за технических причин.