Прокуратура требует закрыть хостел на Литейном проспекте

Кроме того, выяснилось, что организация нарушила жилищное законодательство.Фото: Pixabay

Кроме того, выяснилось, что организация нарушила жилищное законодательство.Фото: Pixabay

Прокуратура провела проверку по обращению граждан о нарушении федерального законодательства в одном из жилых домов на Литейном проспекте.

В ходе проверки выяснилось, что жилое помещение в многоквартирном доме используется ООО «СуперХостел» для временного проживания, организована мини-гостиница (хостел), сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, выяснилось, что организация нарушила жилищное законодательство.

В адрес гендиректора организации внесено представление о прекращении деятельности по предоставлению гостиничных услуг в жилом помещении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура через требует прекратить деятельность хостела. В ходе проверки выяснилось, что по адресу ул. Двинская, д. 10, корп. 2, в жилых помещениях на трех этажах автономное учреждение, созданное Местной администрацией МО МО Морские ворота, оказывает гостиничные услуги в хостеле «1-4 на Балтийской».