Фасад дома на Среднем проспекте В.О. украшают лепниной из пенопласта

В Петербурге фасад доходного дома на Среднем проспекте Васильевского острова, 19 решили отрестоврировать. Для лепнины выбрали необычный материал — пенопласт.

Свидетелями работ стали активистки движения «Двери с помоек». В своем instagram они поделились роликами с пенопластовой лепниной.

«На доме восстанавливают лепнину. Внахлест. Она такая легкая, что ее можно держать в одной руке», — отметили активистки.

Доходный дом на Среднем проспекте В.О., 19 был построен в 1873 году по проекту архитектора Павла Нотбека. Сейчас дом находится под управлением управляющей компании «МИР».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге оштрафовал ЖКС за плохую реставрацию лепнины на Малом проспекте Петроградской стороны, 1/3. Работы проводились без согласования с комитетом по государственному контролю и охране памятников.