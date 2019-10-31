Студенты с высокими баллами выбирают в Петербурге ИТМО

Сложнее всего поступить в Московский физико-технический институт – нужно набрать 97,3 балла.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Рейтинг самых востребованных вузов страны составила Высшая школа экономики. В него попали сразу шесть учебных заведений Санкт-Петербурга. Первые четыре строчки заняли московские университеты: Московский физико-технический институт, МГИМО, ВШЭ и МИФИ. Пятерку замыкает ИТМО – средний балл поступивших составляет 92,7 балла. На этот раз СПбГУ уступил своему сопернику – студенты набрали 92,4 балла.

Петербургский филиал ВШЭ занял седьмое место, Первый мед оказался на 17-й строчке, РАНГХиГС – на 21-м, Финэк – на 22.

«Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Санкт-Петербурга, составил 79,6 балла, что на 2,8 балла больше, чем в прошлом году»,

— говорится в рейтинге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 300 человек митингуют против переезда СПбГУ.