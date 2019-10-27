Почти 300 человек митингуют против переезда СПбГУ

Почти 300 человек митингуют против переезда СПбГУ
У входа дежурит ОМОН. Фото: АБН

На территории парка Екатерингоф начался митинг против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район.

На митинг пришли около трехсот человек, основным лозунгом собравшихся стала фраза: «В поля — чиновников, а не университет».

Территория митинга ограничены железным забором, который установили полицейские. На входе в ограждение стоят металлоискатели, осматривают каждого пришедшего. Неподалеку от митингующих дежурят полицейские автомобили.

О переезде старинного университета вновь активно заговорили этой осенью, а 25 сентября 2019 года общественность увидела проект нового единого кампуса. Было принято окончательное решение перевезти университет в Пушкин. Оно встретило бурную негативную реакцию со стороны преподавателей и студентов.

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