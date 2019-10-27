Врач рассказала, как правильно кормить детей

Диетолог из Испании Лусия Мартинес рассказала, каким должен и не должен быть детский рацион.

Самое главное, по мнению Мартинес, это свежие не переработанные продукты. Так, она уверена, что не стоит вводить поликорма (продукты-добавки к грудному молоку после полугода с рождения), а также избегать полуфабрикатные производственные продукты вроде каш из коробок.

Также врач отметила, что важно кормить детей пищей разной структуры, однородной, твердой, мягкой и другими. Ведь так, по мнению специалиста, малыш более красочно изучит окружающий мир и в частности пищу. А при кормлении только бесформенными смесями, по словам Лусии Мартинес, первенец станет пассивным.

Кроме того, медик призвала заменит в рационе старших детей наггетсы и колбасы на свежие мясо и рыбу.

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