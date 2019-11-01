Аэропорт Хельсинки: ужесточение по визам – не помеха

Для многих петербуржцев аэропорт Хельсинки считается таким же родным, как и Пулково. Но ужесточение Финляндией порядка выдачи виз, а также получение Пулково статуса «открытое небо» рискуют снизить спрос на услуги аэропорта Хельсинки со стороны россиян. О том, как ситуацию оценивают в Finavia (компании, управляющей аэропортом Вантаа), и чем хельсинский хаб планирует удерживать российский пассажиропоток, редакция Gazeta.spb.ru поговорили с Аймо Рантаненом, менеджером по работе с новыми направлениями.

Аймо, начнем с главного: Финляндия с 1 сентября ужесточила визовый режим для России. По вашим оценкам, повлекло ли это какие-либо изменения в количестве россиян, летающих через аэропорт Хельсинки?

Поскольку эти изменения произошли недавно, то мы пока еще не ощутили возможных последствий. Мы не собираем данные о гражданстве пассажиров, так что не можем назвать точное количество россиян, побывавших у нас за последние два месяца. Но, судя по статистике о том, сколько человек отправилось в Россию/ из России через Вантаа, все вполне позитивно.

Только в сентябре мы приняли 55 712 пассажиров, которые летели в/из России, и это прирост на 22% на фоне показателей прошлого года. Изначально мы не хотели вести сравнение данных с 2018 годом. Это было бы некорректно, ведь тогда был чемпионат мира по футболу, что резко активизировало перелеты российского направления.

В связи с этим в 2019-м мы ожидали небольшой спад, но были приятно удивлены: с января по сентябрь услугами Хельсинского аэропорта воспользовались 458 299 пассажиров «из России/в Россию», что на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. А уж по сравнению, например, с 2016-17 годами рост российского пассажиропотока тем более нагляден. Впрочем, окончательные выводы мы будем делать в конце декабря. Впереди еще Рождество, а это тоже весомый фактор, влияющий на активность пассажиров.

А какие направления наиболее популярны среди пассажиров из России и, в частности из Петербурга? Куда путешественники направляются из Хельсинки?

Если брать всех пассажиров, летающих из России, можно выделить ТОП 10 самых популярных городов – это Париж, Нью-Йорк, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Амстердам, Чикаго, Готенбург, Токио, Прага. Рост по этим направлениям в среднем составляет 20 000 человек в год. Что касается пассажиров, летающих через Хельсинки именно из Петербурга, то для них ТОП 10 — Нью-Йорк, Париж, Токио, Копенгаген, Стокгольм, Аликанте, Осло, Амстердам, Бангкок, Лондон. И этот пассажиропоток увеличивается в среднем на 9 000 чел в год.

Получение аэропортом Пулково статуса «свободное небо» позволит ему освоить новые международные направления. Как вы думаете, приведет ли это к снижению потока петербургских пассажиров для аэропорта Хельсинки?

Мы не расцениваем Пулково как конкурента – скорее, как партнера. Мы считаем Хельсинский аэропорт вторым домашним аэропортом для петербуржцев. Перелеты из Пулково в Хельсинки и обратно только дополняют друг друга и дают больше возможностей для путешествия. Конечно, Пулково только выиграет от получения пятой и седьмой свобод воздуха, но это вряд ли как-то негативно скажется на нашем развитии. Возможно, наоборот, нам откроются новые перспективы сотрудничества!

Чем сейчас отличается аэропорт Хельсинки, если рассматривать его как пересадочный узел для путешествий в Европу и Азию?

Аэропорт Хельсинки имеет идеальное географическое расположение между Европой и Азией. В последнюю от нас можно улететь по 21 направлению, это порядка 120 отправлений в неделю. И мы постоянно работаем над расширением зоны покрытия. Так, на 2019/2020 годы Finnair анонсирует открытие целого ряда направлений: в новый столичный аэропорт Пекина, в Пунта-Кану в Доминиканской Республике, в Саппоро и Токио (Ханеда) в Японии, в Пусан в Южной Корее.

Планируется ли в расширение аэропорта – строительство новых терминалов, новых галерей и зон отдыха? Может быть, Вантаа готовит к внедрению новые технологии контроля безопасности, досмотра багажа или повышения комфорта пассажиров?

Аэропорт переживает масштабную трансформацию. Инвестиции в новые терминалы, холл отправлений и парковочное здание составят 1 миллиард евро. В аэропорту будут использоваться самые новые технологии как для удобства пассажиров, так и для повышения их безопасности. Совсем недавно, в октябре мы открыли последнюю «багажную» часть Западного крыла. Это позволило внедрить еще 3 км лент для багажа и систему для повышения скорости его обработки. Мы также работаем над увеличением площади и безопасности нашей парковочной зоны, ведь пассажиры часто добираются до нас на автомобилях. Также в аэропорту появится еще одна визитная карточка – самый большой отель в Финляндии. Ну и, разумеется, для пассажиров откроются еще больше интересных магазинов и «вкусных» ресторанов.

Благодаря своему постоянному развитию Вантаа регулярно удостаивается таких наград, как «Лучший аэропорт в мире» (по мнению Международной ассоциации воздушного транспорта), «Самый пунктуальный аэропорт в Европе», лучший бизнес-лаунж. И мы постараемся сделать все, чтобы и в дальнейшем соответствовать этим высоким званиям.