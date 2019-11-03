На перекрестке Энгельса и Заречной каршеринг попал в массовое ДТП

Днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей.
По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».
«Три машины столкнулись на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«Опять Яндекс драйв. Такими темпами они разорятся скоро», — пишет пользователи Сети.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель за рулем Audi 100 не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров.