На перекрестке Энгельса и Заречной каршеринг попал в массовое ДТП

В ДТП серьезно никто не пострадал.Фото:vk.com/spb_today

В ДТП серьезно никто не пострадал.Фото:vk.com/spb_today

Днем 3 ноября на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, среди попавших в ДТП оказался автомобиль «Яндекс.Драйв».

«Три машины столкнулись на пересечении проспекта Энгельса и улицы Заречной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Опять Яндекс драйв. Такими темпами они разорятся скоро», — пишет пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель за рулем Audi 100 не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров.