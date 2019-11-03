Audi улетел в кювет в Гатчинском районе, трое пострадали

Водитель за рулем Audi 100 не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров.

Как сообщают в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», все произошло около 23:30 в субботу, 2 ноября, на 7 км автодороги «Елизаветино — Скворицы» в Гатчинском районе Ленобласти.

За рулем синего автомобиля марки Audi 100 находился 54-летний мужчина. Как стало известно, по неизвестным причинам он не смог справиться с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пострадали три человека. Пассажира 1970 г.р. госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации. Водитель и второй пассажир 1980 г.р. получили легкие травмы — их состояние оценивается как удовлетворительное.

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