Двое погибли в массовом ДТП на Московском шоссе в Петербурге

Двое погибли в массовом ДТП на Московском шоссе в Петербурге
Место ДТП, Фото: Фото: vk.com/spb_today

Смертельная авария произошла ночью 3 ноября в Пушкинском районе Петербурга. Жертвами массового ДТП с бензовозом стали две женщины из иномарки.

Трагедия произошла около 22:45 на Московском шоссе возле поселка Ленсоветовский. Об этом рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает источник в правоохранительных органах, водители иномарки Hyundai вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с контейнеровозом, который врезался в бензовоз, а тот столкнулся с еще четырьмя автомобилями.

В аварии погибли водитель и пассажир Hyundai — девушки 1992 и 2002 года рождения соответственно. Они скончались на месте от полученных травм. Данных о других пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД жесткое ДТП: на месте реанимация.

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