На КАД жесткое ДТП: на месте реанимация

Пока что никаких данных о пострадавших не поступало, но, судя по всему, травмированные точно есть.

Все случилось ночью 2 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на КАД перед Шафировским проспектом. Очевидцы не делятся подробностями, а лишь пишут, что из-за столкновения автомобилей скопилась пробка. На место прибыли спецслужбы и машина реанимации – скорее всего, есть пострадавшие. Пока что никаких подробностей не поступало. Известно лишь, что на данный момент движение по КАД не затрудненно.

«Колёсики то летние у бибики, которая в кадр попала»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Рыбацком в страшном ДТП погиб мужчина. Как именно все случилось – не уточняется, известно лишь, что в результате погиб один мужчина. Он получил серьезные травмы и скончался на месте. Другой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.