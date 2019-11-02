На Рыбацком в страшном ДТП погиб мужчина

Еще один человек находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

Все случилось сегодня вечером, 2 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Рыбацком проспекте недалеко от дома номер 15. Участниками инцидента стали два автомобиля – «Фольксваген» и «Хонда». Как именно все случилось – не уточняется, известно лишь, что в результате погиб один мужчина. Он получил серьезные травмы и скончался на месте. Другой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован.

На месте также работали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Свидетели советуют автомобилистам объезжать участок дороги, чтобы не попасть в пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большеохтинском мосту образовался «паровозик» из пяти машин. Авария на мосту произошло сегодня днем, 2 ноября. Машины не соблюдали дистанцию, в результате чего оказались объединены одной ситуацией. Повреждения получили только автомобили.