На Большеохтинском мосту образовался «паровозик» из пяти машин

На Большеохтинском мосту образовался &#171;паровозик&#187; из пяти машин
На мосту образовался "паровозик". Фото: vk.com/spb_today

Сегодня днем на Большеохтинском мосту произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу пять автомобилей, которые образовали «паровозик».

Авария на мосту произошло сегодня днем, 2 ноября. Машины не соблюдали дистанцию, в результате чего оказались объединены одной ситуацией. Повреждения получили только автомобили.

Со слов очевидцев с сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», на участке образовалась крупная пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с маршруткой в Петербурге. В транспорт влетела легковушка. Есть пострадавшие. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимации.

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