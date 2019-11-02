На Большевиков иномарка протаранила маршрутку, на месте «скорая» и реанимация

В Невском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль марки Renault Duster и маршрутка.

Все случилось в субботу днем, 2 ноября, на пересечении проспекта Большевиков с улицей Коллонтай. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимации.

В комментариях пользователи предположили, что в аварии виноват водитель легковушки, так как машина оказалась на полосе встречного движения. Сведения о пострадавших и причины столкновения не уточняются.

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