На Большевиков иномарка протаранила маршрутку, на месте «скорая» и реанимация

На Большевиков иномарка протаранила маршрутку, на месте &#171;скорая&#187; и реанимация
К месту происшествия прибыли "скорая" и реанимация. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП. Участниками аварии стали легковой автомобиль марки Renault Duster и маршрутка.

Все случилось в субботу днем, 2 ноября, на пересечении проспекта Большевиков с улицей Коллонтай. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимации.

В комментариях пользователи предположили, что в аварии виноват водитель легковушки, так как машина оказалась на полосе встречного движения. Сведения о пострадавших и причины столкновения не уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о драке на борту самолета. Потасовку спровоцировал пьяный пассажир.

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