Пьяный пассажир устроил драку на борту рейса Петербург — Москва

Пьяный пассажир устроил драку на борту рейса Петербург &#8212; Москва
Мужчина устроил драку на борту самолета. Фото: Pixabay

На борту самолета авиакомпании Nordwind пассажир в состоянии алкогольного опьянения затеял драку. Воздушное судно следовало из Санкт-Петербурга в Москву.

Инцидент произошел сегодня утром, 2 ноября. В столичном аэропорту Шереметьево 44-летнего авиадебошира уже ждали сотрудники правопорядка. Его задержали, как только самолет приземлился.

Как сообщил РЕН-ТВ, в настоящее время устанавливаются детали произошедшего на борту воздушного судна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самолете, который вернулся из-за сообщения о бомбе. Он вылетел из Екатеринбурга и вернулся обратно. Самолет осматривали сотрудники правоохранительных органов.

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