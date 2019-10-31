В Екатеринбург вернулся самолет из-за сообщений о бомбе

В Екатеринбург вернулся самолет из-за сообщений о бомбе
Фото: Pixabay

Борт сел удачно. Пока что непонятно, действительно ли лайнер был заминирован.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает портал E1.RU, ссылаясь на собственные источники. Самолет летел из Екатеринбурга в Сургут, когда вдруг развернулся и полетел обратно. На борту находились 70 пассажиров. По предварительным данным, поступило сообщение о минировании борта. На данный момент пилоты удачно посадили самолет, который осматривают сотрудники правоохранительных органов. Никаких официальных данных не поступало.

Местные СМИ также пишут, что информация о бомбе оказалась ложной. Сейчас рядом с аэропортом находятся медики и спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали телефонного хулигана, сообщившего о минировании ТК. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Мужчине назначено обязательство о явке.

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