Перед Новым Годом «Роскосмос» отправит на орбиту стеклянный шар

Перед Новым Годом &#171;Роскосмос&#187; отправит на орбиту стеклянный шар
Старт планируется 25 декабря с космодрома Плесецк. Фото: Pixabay

В следующем месяце «Роскосмос» запустит в космос стеклянный шар «Блиц-М». Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля планеты.

«Блиц-М» отправится в космос с тремя спутниками связи «Гонец-М». Его старт на ракете-носителе «Рокот» планируется 25 декабря.

Как сообщили «РИА Новости», стеклянный аппарат создали в корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

Подобный аппарат уже был запущен в 2009 году, но спустя четыре года он столкнулся с обломками китайского спутника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Луну может отправиться «внук» робота «Федора». Запуск планируется через три-четыре года.

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