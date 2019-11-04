Перед Новым Годом «Роскосмос» отправит на орбиту стеклянный шар

В следующем месяце «Роскосмос» запустит в космос стеклянный шар «Блиц-М». Аппарат предназначен для уточнения гравитационного поля планеты.

«Блиц-М» отправится в космос с тремя спутниками связи «Гонец-М». Его старт на ракете-носителе «Рокот» планируется 25 декабря.

Как сообщили «РИА Новости», стеклянный аппарат создали в корпорации «Системы прецизионного приборостроения».

Подобный аппарат уже был запущен в 2009 году, но спустя четыре года он столкнулся с обломками китайского спутника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Луну может отправиться «внук» робота «Федора». Запуск планируется через три-четыре года.