На Васильевском острове обустроили велополосу

В Петербурге завершилось обустройство велополосы на Большом проспекте В.О. Инициатива была одобрена в рамках проекта «Твой Бюлжет».

Маршрут проходит от 6-7 линии В.О. до 22-23 линии, затем продолжается от 24-25 линии В.О. до Детской улицы, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). На участке от 22-23 линии В.О. до 24-25 линии В.О. велополоса будет обустроена после завершения строительства станции метро «Горный институт».

«Когда откроется станция метро «Горный институт» жители Васильевского острова смогут легко и безопасно добираться по велополосе до метро», — отметил руководитель «Петербургского велообщества» Павел Хусу.

Идея проекта была предложена на конкурсе «Твой бюджет». Инициатором выступил местный житель Леонид Андрухов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Петербурге оборудуют 13 км велодорожек.