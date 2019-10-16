В 2020 году в Петербурге появится 13 километров велодорожек

Среди 28 существующих на сегодня веломаршрутов, три пролегают по историческому центру. Фото: https://pixabay.com

Среди 28 существующих на сегодня веломаршрутов, три пролегают по историческому центру. Фото: https://pixabay.com

Созданием инфраструктуры для велосипедистов в Петербурге занялись в 2017 году. На данный момент общая протяженность 28 веломаршрутов составляет 107 километров.

К концу текущего года их планируют увеличить еще на треть. Власти города намерены создать еще шесть велодорожек длиной 32,4 километра. Самым протяженным из них станет путь от проспекта Культуры до улицы Кантемировской, протяженностью почти 10 километров (9,4 км).

В 2020 году в Северной столице планируют создать еще 13,4 километра дорожек для двухколесного транспорта. Так, на проспекте Большевиков выделят полосу длиной в 4,6 километра, а на улице Коллонтай появится двухкилометровая велодорожка. Кроме того, займутся обустройством пространства для велосипедистов в Красносельском, Пушкинском и Василеостровском районе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об обсуждении проекта по строительству велодорожек.