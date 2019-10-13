В Петербурге могут появиться велодорожки

Обсуждается проект строительства велодорожек, он будет поручен дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города сообщил, что рассматривается проект по строительству и ремонту велодорожек.

Также сообщается, что проект правительственного постановления на данный момент обсуждается, когда он выйдет, пока не ясно. В комитете сообщили, что ориентировочно до конца года.

Новый проект будет контролироваться дирекцией транспортного строительства, сейчас за велодорожки отвечает Центр управления парками Петербурга.

Ранее GazetaSPB сообщила, что петербуржцы митингуют за сохранение СКК «Петербургский».