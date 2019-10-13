Петербуржцы митингуют за сохранение СКК

Активисты вышли к зданию спортивно-концертного комплекса. Петербуржцы против сноса здания и вырубки деревьев вокруг него.

Прямо сейчас 13 октября группа активистов вышла к СКК с плакатами. Местные жители против того, чтобы здание сносили, а деревья вокруг вырубали, сообщает Мойка 78.

Напомним, что 3 октября властями Петербурга был объявлен конкурс на проведение реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Под реконструкцией имеется ввиду строительство нового современного здания. Заявлено, что новый комплекс вместит до 20 тысяч посетителей на основной арене и 300 человек на малой.

Петербургский спортивно-строительный комплекс — это крупнейшее крытое спортивно-зрелищное сооружение в Европе, арена для проведения спортивных соревнований по любым видам спорта и разных масштабов.

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